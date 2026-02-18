東武池袋で約300種類が集結する「バウムクーヘン博覧会」--焼き立てバウムや食べ比べも！
東武百貨店 池袋本店は2月19日〜24日、「バウムクーヘン博覧会」を、8階催事場で開催する。営業時間は10時〜19時。
【KOKOKOバウムクーヘン】「玄米バウムクーヘン・ストロベリー」
期間中は、全国47都道府県から約300種類のバウムクーヘンが集結し、初出店10店舗を含む計30のブランドブースが登場する。
注目は、グルテンフリーなどの食スタイルが注目され、需要が高まっている米粉を使用したバウムクーヘン。岐阜の玄米バウムや栃木の米農家が手掛ける一品、静岡抹茶を使用したハードタイプなど、初出店となる3店舗の米粉スイーツがそろう。
【たぬクーヘン】「たぬクーヘン(しっとり)」
会場では、キャラメルカスタードをブリュレするバウムクーヘンの実演販売も実施する。
【MYSTAR BASE】「アップルキャラメルブリュレ」
ヨーロッパで使用されるスパイス「トンカ豆」が香るヘーゼルナッツチョコバウム、愛知県の「西尾抹茶」を使用した濃厚な抹茶バウムは東武限定品。
【Toki-Tokyo Baumkuchen】「ヘーゼルナッツチョコバウム」
AI搭載バウムクーヘン専用オーブン「THEO(テオ)」による焼きたての提供や、47種類から5種を選んで試食できる食べ比べコーナー「バウムクーヘンBAR47」も設置する。
バウムクーヘン専用オーブン「THEO]
バウムクーヘンBAR47
バウム型のリングを投げる体験型ゲーム「バウム投げ」も実施。成功すればご当地バウムをプレゼントする。
バウム投げ
