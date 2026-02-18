英ＣＰＩはコアとサービスが予想を上回る、ポンド買いに反応＝ロンドン為替



１月英CPIは前年比+3.0％（予想+3.0％）と前回の+3.4％から伸びが鈍化した。



一方、コア前年比は+3.1％（予想+3.0％、前回+3.2％）、サービスCPIは前年比+4.4％（予想+4.3％、前回+4.5％）と前回からは若干の伸び鈍化も、いずれも市場予想を上回る数字だった。



この点に、ポンド相場は買いの反応を見せた。ポンドドルは一時1.3578レベルまで買われ、本日の高値を更新。ポンド円は208.30付近に買われ、東京午前につけた高値208.32レベルにほぼ並んだ。対ユーロでもポンド買いに反応した。



ただ、足元ではポンド買いを解消する動きとなっており、反応は一時的なものにとどまっている。



GBP/USD 1.3560 GBP/JPY 208.16 EUR/GBP 0.8732

