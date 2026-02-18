メインシナリオ…戻りを試す、154円台回復が最初の関門。12日に152.27まで下落後、1月下旬の下落場面と同様に152円台前半で支持されると、小幅ながら下値を切り上げている。目先、戻りを試しそうだ。154円台回復が最初の関門。154円台に乗せると、21日線がある154.85や節目の155.00を目指そう。155円台に浮上すれば、一目均衡表の基準線がある155.78や雲の下限がある156.14が意識される。



サブシナリオ…売りが先行すれば、節目の153円付近が支持になる。152円台に押し戻されると1月27日の安値152.10や節目の152.00が意識される。152円割れとなれば、25年10月29日の安値151.54や節目の151.00を試すとみる。151.00も下抜くようなら、200日線がある150.67や節目の150.00が視野に入る。



