デンベレ負傷で緊急投入のドゥエが主役に!! 全3得点に絡む活躍でパリSGを大逆転での先勝に導く
0-2からの逆転劇の立役者となった。緊急出場となったパリSGのMFデジレ・ドゥエは「僕のプレーが重要ではなく、最も重要なのは勝利です」と試合後に語った。
17日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦でパリSGはモナコのホームに乗り込み、同国対決に臨んだ。しかし、開始早々の前半1分にFWフォラリン・バロガンに先制点を奪われると、18分に再びバロガンにゴールを許して2点のビハインドを背負ってしまう。
さらに追い打ちをかけるようにアクシデントが発生。27分、負傷のためにプレー続行が不可能と判断されたエースのFWウスマン・デンベレがベンチへと下がる。しかし、この交代でピッチへと送り込まれたドゥエが大仕事をやってのけた。
まずは投入2分後の29分、PA内でFWブラッドリー・バルコラのパスを呼び込むと、左足のシュートでゴールを陥れる。さらに41分には左サイドから切れ込んで強烈なシュートを放つと、GKが弾いたこぼれ球をDFアクラフ・ハキミが蹴り込んで試合を振り出しに戻した。
後半3分にモナコに退場者が出て数的優位に立つと、22分、右サイドからテンポ良くつながれたボールを左足のシュートでネットを揺らし、チームを3-2の逆転勝利へと導いた。
『uefa.com』によると、プレイヤー・オブ・ザ・マッチ(POTM)に選出されたドゥエは「僕のプレーは重要ではありません。最も重要なのはチームの勝利です。その仕事をやり遂げることができて、とても満足しています。チームの助けるのが僕の仕事だからね」と語っている。
パリSGのホームで開催される第2戦は25日に行われる。「試合をコントロールできているかどうかは分からないし、次の試合も厳しいものになるだろう。万全の準備を整えて臨まなければならない」と気を引き締め直していた。
