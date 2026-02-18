元スピードスケート選手で平昌五輪2冠の高木菜那（33）が2月18日、 Instagramを更新した。ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを獲得した日本代表を祝福した。

【画像】高木菜那「オリンピックの課題また一つ」と嘆き、ミラノのホテルで”問題”に直面 海外ホテルのシャワーに「設計ミスを疑うレベルｗ」「洗面台で身体洗うしかない！」

高木は「チームパシュート銅メダル獲得おめでとう！」と3大会連続でメダルを獲得したパシュートチームへの祝福のメッセージとともに、メンバー4人と撮影した写真を投稿した。自身もパシュートで過去にメダルを獲得している高木は、特にこの競技への思いも強かったようで「私にとっても本当に大事な種目だったからもうずっと泣きそうでした」ともつづった。

【画像】パシュート女子メンバーと記念撮影する高木菜那（写真は高木菜那 Instagramより引用）

この投稿には「感動をありがとうございます」や「お姉ちゃん熱かったねー！特に準決勝では解説者じゃなく応援者」と、高木美帆（31）を応援する姉としての高木をねぎらう声のほか、「実況の間違いも明るく訂正し、解説も丁寧。」と、高木の解説を絶賛する声もあった。