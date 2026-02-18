¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¥ê¥¢¥ë¡Ù¤¬º£Æü¤ÎTOP10¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ªtimelesz8¿Í¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー¤ò°Ï¤ó¤À»Ñ¤Ë¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö°ìµ¤¸«¤·¤¿¡×¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤é¥Éー¥à¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz8¿Í¤¬¥Ý¥¹¥¿ー¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
timelesz project¸ø¼°SNS¤¬2·î17Æü¤Ë¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¥ê¥¢¥ë¡Ë¤¬º£Æü¤Î¥·¥êー¥ºTOP10¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ç¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¤Ï1·î9Æü¤«¤éVOL.1¤¬¡¢2·î15Æü¤«¤éVOL.2¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Î¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤é¥Éー¥à¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤Îº£¤ËÇ÷¤ëÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿ー¤ò8¿Í¤Ç°Ï¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö°ìµ¤¸«¤·¤¿¡×¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£