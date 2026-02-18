¢£ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤é¥Éー¥à¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÌ©Ãå¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー

¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz8¿Í¤¬¥Ý¥¹¥¿ー¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②

timelesz project¸ø¼°SNS¤¬2·î17Æü¤Ë¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¥ê¥¢¥ë¡Ë¤¬º£Æü¤Î¥·¥êー¥ºTOP10¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ç¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¤Ï1·î9Æü¤«¤éVOL.1¤¬¡¢2·î15Æü¤«¤éVOL.2¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Î¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤é¥Éー¥à¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤Îº£¤ËÇ÷¤ëÌ©Ãå¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

SNS¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿ー¤ò8¿Í¤Ç°Ï¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö°ìµ¤¸«¤·¤¿¡×¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£