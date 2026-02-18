

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61274.61 ボリンジャー:＋3σ(26週)

59915.39 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59423.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)

57807.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)

57476.68 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57470.89 ボリンジャー:＋2σ(13週)



57143.84 ★日経平均株価18日終値



57124.85 6日移動平均線

56191.92 ボリンジャー:＋1σ(25日)

55482.62 均衡表転換線(日足)

55104.95 均衡表基準線(日足)

55026.40 ボリンジャー:＋1σ(13週)

54576.11 25日移動平均線

54341.23 新値三本足陰転値

53998.64 均衡表転換線(週足)

53678.74 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52960.31 ボリンジャー:-1σ(25日)

52581.90 13週移動平均線

51842.12 75日移動平均線

51618.08 均衡表雲上限(日足)

51344.50 ボリンジャー:-2σ(25日)

51025.05 均衡表雲下限(日足)

50137.40 ボリンジャー:-1σ(13週)

49925.13 均衡表基準線(週足)

49880.81 26週移動平均線

49728.69 ボリンジャー:-3σ(25日)

47692.90 ボリンジャー:-2σ(13週)

46082.87 ボリンジャー:-1σ(26週)

45322.98 200日移動平均線

45248.41 ボリンジャー:-3σ(13週)

42284.94 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38487.01 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 76.78(前日75.92)

ST.Slow(9日) 78.62(前日82.70)



ST.Fast(13週) 90.42(前日88.19)

ST.Slow(13週) 88.64(前日87.89)



［2026年2月18日］



株探ニュース

