　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61274.61　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
59915.39　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59423.53　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
57807.73　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57476.68　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57470.89　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

57143.84　　★日経平均株価18日終値

57124.85　　6日移動平均線
56191.92　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62　　均衡表転換線(日足)
55104.95　　均衡表基準線(日足)
55026.40　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
54576.11　　25日移動平均線
54341.23　　新値三本足陰転値
53998.64　　均衡表転換線(週足)
53678.74　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52960.31　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52581.90　　13週移動平均線
51842.12　　75日移動平均線
51618.08　　均衡表雲上限(日足)
51344.50　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51025.05　　均衡表雲下限(日足)
50137.40　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13　　均衡表基準線(週足)
49880.81　　26週移動平均線
49728.69　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47692.90　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46082.87　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45322.98　　200日移動平均線
45248.41　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42284.94　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38487.01　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　76.78(前日75.92)
ST.Slow(9日)　　78.62(前日82.70)

ST.Fast(13週)　 90.42(前日88.19)
ST.Slow(13週)　 88.64(前日87.89)

［2026年2月18日］

株探ニュース