◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)

フィギュアスケート女子シングルに中立選手として出場した、アデリア・ペトロシアン選手が、ショートプログラム後のインタビューに応じました。

ペトロシアン選手は昨年9月の五輪最終予選で優勝した、ロシア選手権3連覇中の18歳。

ショートプログラムではマイケル・ジャクソンメドレーのリズムに乗り、鮮やかなステップを披露。トリプルフリップ+トリプルトウループのコンビネーションジャンプを着氷させるなどで72.89点をマークし、5位に立ちました。

演技を終えてペトロシアン選手は「最高の気分です。自分にできることはすべて出せましたし、結果にはとても満足しています。今は(次の)フリープログラムに向けて準備を始めたいと思っています」と語りました。

初めての五輪であることについては「この場所のすべての雰囲気を感じることができて幸せです。もちろん、自分の演技には満足しています。滑っていて、とても大きな喜びを感じることができました」と口にしました。

観客の温かい声援には「名前が呼ばれた瞬間から、観客の皆さんが応援し始めてくれました。ここのサポートは(以前の大会よりも)さらに温かく、より大きく感じます。それが私をさらに勇気づけ、インスピレーションを与えてくれました。この場所のすべての雰囲気を感じることができて幸せです。もちろん、自分の演技には満足しています。滑っていて、とても大きな喜びを感じることができました」と喜びを語りました。