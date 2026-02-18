将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指されている。SNSでは、永瀬が注文したおやつや昼食の写真に写り込む謎の“イケおじ”たちが話題となっている。

永瀬が昼食、おやつのタイミング全てで注文した「コーヒースターズ」。その横には大人の色気あふれる“イケおじ”のパッケージが添えられていた。SNSでは「あのキャラクターたちは一体…」「気になりすぎる」などの声が相次いでいる。

同メニューは市内の老舗コーヒーメーカー「ダートコーヒー株式会社」のオリジナルブランド。パッケージのキャラクターは、全6種のコーヒーを擬人化したものとなっている。窓口担当の木村学さん（56）は「コーヒーに興味がない、飲む習慣がない方に魅力を伝えるために始まった企画」だと明かした。2〜3年前から構想を練り、昨年9月から販売開始。キャラクターのビジュアルにもこだわり、味に苦みがあるほどマッチョになっているという。

世界観も特徴。6人はバリスタで、心・体・魂のいずれかが疲れている人だけがたどり着ける不思議な異世界喫茶。実は全員、コーヒー豆の妖精という設定がある。身長や相関図、キャッチコピーなども作り込まれている。

永瀬は今回、計6度注文したため、全キャラをコンプリート。木村さんは「永瀬さんはアニメがお好きと聞いたので、パッケージも添えてお出ししました。たくさん飲んでいただけてうれしい」と満面の笑み。今後はマンガイラストに声優を起用したムービーの配信なども予定されており、さらに注目を集めそうだ。