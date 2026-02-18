シャイア・ラブーフ、乱闘騒ぎで逮捕 ミア・ゴスと1年前に破局していた
「トランスフォーマー」シリーズで知られるシャイア・ラブーフが、現地時間2月17日に米ニューオーリンズで逮捕された。酩酊状態で乱闘騒ぎを起こしたとみられ、軽暴行罪2件で訴追されるようだ。妻ミア・ゴスとの破局も伝えられる。
【写真】愛娘がモチーフ？ シャイアが公開した背中一面の巨大タトゥー
VarietyやJust Jared、Page Sixなど米メディアによると、シャイアはカトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、バーで騒ぎを起こし、店を追い出された末、近くにいた人を殴りつけるなど攻撃的な行動をとったとして、駆け付けた警察により逮捕されたようだ。
シャイアはこれまでもアルコール問題を公表しており、2017年に米ジョージア州サヴァンナで乱闘騒ぎを起こし逮捕された後、服役する代わりにリハビリ施設行きを選んだことがある。また2020年末には、元恋人FKAツイッグスから身体的虐待と性的暴行、精神的苦痛を与えたとして提訴され、2025年7月に和解が成立した。近年は自身の過去の行動を悔いる発言を度々行っている。
なお報道によると、シャイアはおよそ1年前に、長年のパートナーであるミア・ゴスと破局し、家族の暮らすニューオーリンズに転居していた模様。2人は2012年にラース・フォン・トリアー監督の映画『ニンフォマニアック Vol.2』の撮影中に出会い、破局と復縁を繰り返したのち、2016年にラスベガスで結婚。その後一度離婚するも復縁し、2022年には第1子となる女の子イザベラが誕生している。昨年末には、イザベラをモチーフにしたとみられる大きな背中のタトゥーをXで公開し話題を呼んだ。
2人が離婚を申請したかは分かっていない。
引用：「シャイア・ラブーフ」X（＠thecampaignbook）
