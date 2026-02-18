3年前、名古屋市中区で男性を殺害し7400万円相当の金品を奪った強盗殺人などの罪に問われている女の裁判員裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。

起訴状などによりますと、名古屋市北区の無職・内田明日香被告（32）は、2023年、中区新栄のマンションの一室で、貴金属買取店を経営する42歳の男性の首を絞めて殺害し、男性の自宅や店から現金約80万円と貴金属など約1400点7400万円相当を奪い、遺体をクローゼットに隠した罪に問われています。

検察側「残忍かつ無慈悲な犯行」

きょう、名古屋地裁で開かれた裁判員裁判で、検察側は「指名するホストをナンバーワンにするため金銭が必要だった」としたうえで「残忍かつ無慈悲な犯行」として、無期懲役を求刑しました。

一方、弁護側は「男性に頼まれて首を絞めたが、男性の死亡とのかかわりはなく、金品を奪う意図もなかった」と強盗殺人には当たらないと主張しました。

判決は、3月6日に言い渡されます。