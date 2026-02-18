70代になっても輝き続けるモデルのツイッギー（76）が、その美しさの秘訣を明かした。10代でデビューし、現在は「バーバリー」の2026年サマーキャンペーンの顔を務めるツイッギーは、自身の若々しさを保つために、乾燥肌への保湿、健康的な食事、そしてピラティスを欠かさないという。



【写真】「ミニの女王」として来日した若かりし頃のツイッギー

デイリー・テレグラフ紙に対し、ツイッギーは必ずメイクを落として寝るという鉄則や、オーガニック食材へのこだわりを語った。「メイクをしたまま寝ることはないわ。それはずっと守ってきたルール。私はとても乾燥肌だから、保湿は不可欠。それ以外に、大がかりなことは何もしていないわ」「健康的な食事ね。料理が大好きで、できるだけオーガニックを買うようにしているの。食べたものが体を作るのだと強く感じているから」



また、幼少期の食生活や運動習慣についても次のように振り返っている。「私が育った頃はファストフードがほとんどなかったわ。常に新鮮な野菜があり、シンプルだけどとても良い食事だった。そしてピラティスをしているの。特に年齢を重ねると、すべてを動かし続けなければならないから。もっと若い頃に始めていればよかった。ピラティスは素晴らしいわよ」



またツイッギーは、自身のスタイルについても言及。フリルのドレスよりも、アンドロジナスなパンツスーツを好むスタイルは、デビュー当時から変わっていないという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）