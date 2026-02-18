インフルエンザの感染が拡大し、山形県全体で今シーズン2度目の警報レベルに達しました。また、主に子どもが発症する水ぼうそうの感染も広がり、県全体で注意報レベルとなりました。



県衛生研究所が18日に発表した最新の調査結果によりますと県内39の定点医療機関から2月15日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて1224人で、前の週よりも82人増加しました。

定点医療機関1か所あたりの感染者の数は31.38人で、12月下旬以来7週ぶりに警報レベルの30人を超えました。

1シーズンに2度警報レベルになるのは2シーズンぶりで、1999年の統計開始以降、2度目です。

保健所別では山形市保健所の管内が44.86人、村山保健所が41.80人、置賜保健所が35.00人と、3つの保健所管内で警報レベルに達し、最上と庄内の保健所でも注意報レベルになっています。

年代別に見ると、患者全体のおよそ9割が10代以下で学校などでの感染が広がっているとみられます。

型別ではB型の感染が多く、インフルエンザ患者全体のおよそ97％を占めています。





一方、主に子どもが感染するとされる水痘、いわゆる水ぼうそうの感染も拡大傾向にあります。県内26の定点医療機関の1か所あたりの感染者の数は1.08人と注意報レベルです。山形県全体で注意報レベルに達したのは2025年5月以来です。特に村山地域で感染が広がっていて、村山保健所ではすでに警報レベルに達しています。水ぼうそうは感染力が強く、県衛生研究所は手洗いやマスクの着用など基本的な感染対策のほか、症状を抑えるとされるワクチンの接種などを呼びかけています。