大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」が、2026年4月26日に迎える開園35周年をお祝いする期間限定イベント「Harmonyland 35th Anniversary（ハーモニーランド サーティーフィフス アニバーサリー）」を開催。

今回は、イベントに先駆けて初公開された35周年を記念したロゴや特別セレモニーの情報を紹介していきます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「Harmonyland 35th Anniversary（ハーモニーランド サーティーフィフス アニバーサリー）」

イベント開始日：2026年4月24日（金）〜

ストーリー：

ハーモニーランドは、今年で35周年。ここで出会えたみんなとの時間には、いつも笑顔とあたたかさがありました。

その笑顔が誰かにつながり、世界へひろがっていくように。未来へ向けて、新しい一歩を踏み出します。

今まで出会えたみんなと、これから出会うみんなと共に、未来へつながる35周年を迎えます。

ゲストに愛されながら2026年で開園35周年を迎える「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」

「Harmonyland 35th Anniversary」は、「35年のありがとうを未来へ」をテーマに、これまで出会えたみなさまへの感謝を胸に、これから出会うみなさまと共に、未来へつながる新たな一歩を踏み出すためのイベントです。

そして、イベントのロゴマークは、ハーモニーランドを代表する大観覧車ワンダーパノラマをモチーフにしたデザインで、35周年の節目を象徴するビジュアルになっています。

イベント初日の4月24日と25日に実施される「スペシャルハイタッチグリーティング」では、多数のキャラクターがハーモニービレッジに登場。

さらに開園日の4月26日には35周年を記念した特別セレモニーが開催される予定です。

また、地域連帯の取り組みなど、さまざまな企画も用意されているので、今後の続報に期待が高まります☆

「35年のありがとうを未来へ」をテーマにした、未来へつながる新たな一歩を踏み出すためのイベント。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2026年4月24日より開催される「Harmonyland 35th Anniversary（ハーモニーランド サーティーフィフス アニバーサリー）」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

