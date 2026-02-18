モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。母・京子さんのお手製ふりかけへの反響を伝えた。

今月5日に第1子妊娠を発表したみちょぱ。ストーリーズでは、母のアカウントを添えて「お手製のふりかけをおにぎりにして現場に持参するのが 最近の定番です」と告白。「昔よく作ってくれててカルシウムたっぷりで 急に食べたくなって作ってもらった」と、ラップに包まれたおにぎりの写真を公開していた。

その後、「反響凄くてレシピ教えてもらった」と投稿。「花かつお50〜100g かえりちりめん100g 細切り塩こんぶ50g 白いりごま50g しょうゆ50g 砂糖50g みりん25g 酢50g」と分量を公開した。

調味料については「気になる方は チンして冷ましてから他の具材と混ぜてね〜とのことでした」と伝えつつ、「米が進みまくるから注意」とも。

反響を受け、母・京子さんも自身のストーリーズで「作り方教えてほしいってDMたくさん ありがとうございます」と感謝。「いつも目分量でかなり適当ですが 砂糖とみりんはもう少し多めのほうが美味しいかも？」と助言した。

また「少し時間を置いたほうが 味がなじんでおすすめです」とアドバイス。「火いらないです 混ぜるだけ！」と勧めていた。