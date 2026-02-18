スポニチ

　モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。母・京子さんのお手製ふりかけへの反響を伝えた。

　今月5日に第1子妊娠を発表したみちょぱ。ストーリーズでは、母のアカウントを添えて「お手製のふりかけをおにぎりにして現場に持参するのが　最近の定番です」と告白。「昔よく作ってくれててカルシウムたっぷりで　急に食べたくなって作ってもらった」と、ラップに包まれたおにぎりの写真を公開していた。

　その後、「反響凄くてレシピ教えてもらった」と投稿。「花かつお50〜100g　かえりちりめん100g　細切り塩こんぶ50g　白いりごま50g　しょうゆ50g　砂糖50g　みりん25g　酢50g」と分量を公開した。

　調味料については「気になる方は　チンして冷ましてから他の具材と混ぜてね〜とのことでした」と伝えつつ、「米が進みまくるから注意」とも。

　反響を受け、母・京子さんも自身のストーリーズで「作り方教えてほしいってDMたくさん　ありがとうございます」と感謝。「いつも目分量でかなり適当ですが　砂糖とみりんはもう少し多めのほうが美味しいかも？」と助言した。

　また「少し時間を置いたほうが　味がなじんでおすすめです」とアドバイス。「火いらないです　混ぜるだけ！」と勧めていた。