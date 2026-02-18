元おニャン子・渡辺美奈代、整理整頓されたTiffanyブルーの自宅キッチンを公開「綺麗です」「ピカピカ」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が16日、自身のブログを更新。整理整頓された“ピカピカ”なキッチンを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「眺めてしまう気持ちわかります」Tiffanyブルーが印象的な渡辺美奈代の自宅キッチン
渡辺は「キッチンリセット 完了」と報告。白を基調とした空間に、Tiffanyブルーのタイルが映えるキッチンの写真を掲載した。この日は「今日は頂き物の林檎をつかったり残っていたカシスピューレを使ってスイーツ作ったりとキッチン時間を過ごしました」とつづっている。
続く投稿では「おやすみなさーい」と題し、花瓶に生けたブルーがかった白い花の写真も公開。「キッチンのTiffanyブルーのタイルとお花のブルーがあっていて」とお気に入りの様子を明かし、「それでは〜おやすみなさ〜い」と締めくくった。
ファンからは「リセットですね綺麗です」「キッチンのティファニーブルーとお花に癒されますね」「眺めている美奈代ちゃんを想像してしまいました」「眺めてしまう気持ちわかります」「キッチンリセットお疲れ様でした」「美奈代さんのキッチン！ピカピカです」などのコメントが寄せられている。
