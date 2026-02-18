漢 a.k.a. GAMI『漢 Kitchen』フィナーレイベントにお母さんの出演決定
ラッパーの漢 a.k.a. GAMIがMCを務める料理番組『漢 Kitchen』が3月で終了するにあたり、フィナーレを飾るイベント『漢 Kitchen Fes. 〜Last Dinner Party〜』が3月1日に東京・豊洲PITで開催される。
【写真】食べる姿もそっくり…『漢 Kitchen』特別編に出演した漢と母親
同イベントには、漢 a.k.a. GAMIのほか、GADORO、G-k.i.d、Charlu、Jinmenusagi、SUSHIBOYS、D.O、7、Benjazzy、MIKADO、Ralph、Red Eye、Worldwide skippaといった豪華面々の出演がアナウンスされていたが、漢 a.k.a. GAMIのお母さん（お漢）の出演が決定した。「イベントのどこで登場するかは当日のお楽しみに」とのこと。フライパンを持った宣材写真もキュートだ。
『漢 Kitchen』は2022年11月にスタート。自らキッチンに立つこともある飲食店「9SARI CAFE ＆ BAR」を運営するなど、料理家としての一面も持つ漢 a.k.a. GAMIが、ヒップホップシーンで活躍するアーティストやタレントとトークを繰り広げながら料理を行う人気番組で、2024年5月には公式料理本も発売された。過去にはお母さんも同番組に登場している。
■『漢 Kitchen LIVE Fes. 〜Last Dinner Party〜』概要
開催日程：3月1日（日）午後3時開場／午後4時開演
会場：東京・豊洲PIT
ライブ出演：GADORO、漢 a.k.a. GAMI、G-k.i.d、Charlu、Jinmenusagi、SUSHIBOYS、D.O、7、Benjazzy、MIKADO、Ralph、Red Eye、Worldwide skippa
