「メダルを奪われた」「銅はブリキに」ジャンプ4位ドイツも不満爆発…母国紙「運営側は一体何を考えていたのか？」【冬季五輪】

136mの大ジャンプは幻に終わったドイツ・ライムント

ミラノ・コルティナ五輪でスキージャンプの新種目として行われた男子スーパーチームは、3回目の第2グループ途中で、大雪により打ち切りというまさかの結末を迎えた。2回目までの成績により順位が決定し、3回目の第1グループ終了時で2位に浮上していた日本は6位だった。

不満を隠せないのは、4位のドイツも同じだ。逆転でのメダルを目指した3回目。第1グループのアンドレアス・ヴェリンガーが130mを飛んだ後、第2グループで雪が降りしきる中、フィリップ・ライムントが136mの大ジャンプ。計796.5点で残り4人の時点で暫定1位に立った。

しかし、そこから1人が飛んだ後、降雪により競技は進行することなく、打ち切られた。ビッグジャンプは幻となり、その記録は最終成績に含まれず。結局、ドイツは2回目までの4位で表彰台に立てなかった。

母国紙『Bild』は「雪の混乱でメダル消滅」と題した記事を掲載。冒頭に「待つことをせず、雪によってメダルを奪われた。運営側は一体何を考えていたのか？」と無念さをにじませた。

『Bild』はドイツスキー連盟スポーツディレクターのホルスト・ヒュッテル氏が「怒りを爆発させている」と伝えた。その上で「私は怒っている。塔の上には3つの天気アプリがあった。あと15分で雪は止むと、誰もが見ていた。なぜ誰も待てないのか？」などという談話を紹介した。