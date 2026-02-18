アース製薬は、掃除用品ブランド「らくハピ」から、「らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック」を2月20日から発売する。

エアコンのセルフケア市場は、市場規模自体は拡大基調にあるものの、その認知率や使用率は未だ低い状況となっている。特に消費者がエアコンクリーナーを使用しない理由の第1位として、「使用の不安」といった心理的なハードルが挙げられており、この不安は51．4％の消費者が抱えている（2025年6月同社調査（スプレータイプエントリー層 n＝345））。同社は、この「使い始めのハードル」を克服し、消費者がもっと気軽にエアコンケアを始められる環境を提供することで、市場全体の拡大を目指している。同製品「らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック」は、消費者が抱える「エアコン内部の掃除は面倒で難しい」「故障が怖い」という不安に着目し、吹出口から約3回噴射するだけで、簡単にエアコン内部のニオイとカビの増殖を抑えられる（送風ファン、内壁、ファンの裏側が対象）。同製品は2025年に企業限定で先行発売を実施し、消費者から評価を得たため、今回全国で発売する。



「らくハピ エアコンのニオイ・カビオールアタック」

同製品は、「エアコンケアに興味はあるが、既存の洗浄スプレーは使ったことがない」という消費者をメインターゲットとし、エアコンケアの新しい選択肢となる。

同製品では、事前準備は一切不要で、エアコンの吹出口からスプレーするだけで内部ケアが完了する。簡単な使い方で、誰でも手軽に試しやすい製品になっている。天井埋込タイプのエアコンにも使用可能で、幅広い設置環境に対応している。

薬剤がエアコンの内部までしっかり拡散し、ニオイの原因にダイレクトに届く。気になるニオイを速効消臭するため、使用した直後から高い消臭実感が得られる。ニオイが気になったときにいつでも使える「速効ケア」が可能になっている。

エアコン内部（送風ファン、内壁、ファンの裏側）に発生したカビの増殖を防ぐ。1ヵ月に1度の定期的な処理を継続してもらうことで、一年を通してカビの増殖を抑え続けられ、清潔なエアコンを維持することに役立つ（使用環境によって異なる）。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月20日（金）

アース製薬＝https://corp.earth.jp