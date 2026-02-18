森永製菓は、「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」「アーモンドガレットサンド」を2月24日から発売、「アーモンドクッキー」を2月下旬から順次リニューアル発売する。



「アーモンドガレットサンド」

「アーモンドクッキー」はローストアーモンドとアーモンドペーストをたっぷり練り込んだザクザク食感が特長で、素材本来のおいしさが楽しめる点が好評を得ている。今回、さらなるおいしさを目指してリニューアルするのと同時に、発売から14年目にして初めて、サブフレーバーの「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」を発売する。アーモンドの香ばしさとキャラメルのコク深い甘さが相性抜群だとか。さらに、「アーモンドクッキー」の味わいをイメージした半生ケーキの「アーモンドガレットサンド」を発売する。

アーモンドのおいしさを心ゆくまで楽しめる新商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。



「アーモンドクッキー」

「アーモンドクッキー」は、ローストアーモンドとアーモンドペーストをたっぷりと生地に練り込み、香ばしく焼き上げた風味豊かなクッキー。粗めのアーモンドと硬めのクッキー生地によるザクザク食感になっている。素材の旨味を引き出す塩を隠し味に使用した。乳由来原料の配合量アップでより深みのある味わいになっている。

「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」は、ローストアーモンドとキャラメルソースを生地に練りこんだザクザク食感のクッキー。香ばしいアーモンドとキャラメルのコク深い味わいが相性抜群となっている。絶妙な甘じょっぱさで止まらないおいしさだとか。

「アーモンドガレットサンド」は、「アーモンドクッキー」の味わいをイメージしたガレットサンド。やさしい甘さと香ばしさが特徴のなめらかなアーモンドクリームを、ふんわりバターが香るアーモンドペーストを練り込んだサクほろガレットでサンドしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

アーモンドクッキー＜キャラメル＞：2月24日（火）

アーモンドガレットサンド：2月24日（火）

アーモンドクッキー：2月下旬から順次

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp