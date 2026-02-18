ロイヤルパークホテルは、3月1日〜4月28日の期間限定で、B1F 中国料理「桂花苑」において「春の味覚と北京ダック食べ比べランチ＆ディナー」を発売する。また、3月1日〜5月31日の土・日・祝日限定で「北京ダックと春の味覚食べ放題ディナー」を開催する。

「桂花苑」では、サクラエビや桜の香り、青海苔の風味など華やかで軽やかな春の味覚と北京ダックの多彩な味わいを堪能できる春限定コースを用意した。

ナンプラーならではの香りと旨味がアクセントとなったカツオの魚醤漬けを含む前菜盛合せからコースは始まる。ディナーでは磯の香りがふんわりと広がる、タラバガニと青海苔を合わせたフカヒレスープを用意する。

コースの主役は、三種の北京ダック食べ比べ。窯焼きの王道スタイルは、甜麺醤の甘みと旨味が鴨の香ばしさを引き立てる定番の味わい。プラムソースを使ったチャイナクレープ包みは、梅と大葉を合わせ、爽やかな酸味と香りで軽やかに仕上げた。さらに、キャビアと金粉を添えた一品は、塩気のみで味わう贅沢なスタイルで、パオに包んで食べる。

料理長おすすめの、蒸し蛤と真鯛に魚醤ベースのソースとネギ油を合わせた一品は、さっぱりとした魚介の旨味に、ネギと魚醤の香りが重なり、菜の花と桜の塩漬けの飾りが春の彩りを添える。



「春の味覚と北京ダック食べ比べディナー」イメージ

続く一皿は、ランチには軽やかな香りと食感を楽しめる“海老と烏賊 野菜の炒め サクラエビとともに”を、ディナーには、濃厚なオイスターソースとサクラエビの香ばしさが美味しい“和牛と野菜の辛味炒め サクラエビとともに”を用意する。

食事には、王道の北京ダックの味わいをそのまま楽しめる濃厚な炒飯を、デザートには、桜シロップで香り付けした杏仁豆腐を提供。見た目にも華やかで、春の香りと彩りを散りばめた多彩な料理と北京ダックの豊かな味わいをぜひこの機会に賞味してほしい考え。

土・日・祝日限定で、春の味覚とともに北京ダックを心ゆくまで楽しめる「北京ダックと春の味覚食べ放題ディナー」も開催する。通常の食べ放題メニューに加え、タケノコやサクラエビ、アサリなど春の訪れを感じる食材を使った料理を新たにラインアップした。今回の食べ放題では、香ばしく焼き上げた北京ダックをパオに挟んで楽しめる特別仕様で提供。皮だけでなく肉の旨味までしっかりと味わえるため、北京ダック好きの人にも満足してもらえる一品になっている。料理長おすすめの料理も登場し、さっぱりと蒸し上げた“真鯛と筍の葱生姜蒸し”は、魚醤のソースとネギの香りが食欲をそそる一品に仕上げた。また、ぷりぷりの海老にサクラエビの香ばしさを加えた“海老とサクラエビの炒め”や、濃厚な味付けでご飯が進む“回鍋肉”、野菜の食感を存分に楽しめる“サクラエビと五目野菜炒め”など、香りと食感を楽しめるメニューが勢揃い。さらに、サクラエビやアサリを加えた2種類の炒飯も用意した。定番の点心や温菜に加え、春の味覚を取り入れた多彩な料理と北京ダックを好きなだけ味わえる週末限定の特別ディナー。料理長自慢の品々とともに、春ならではの華やかな食べ放題をぜひこの機会に楽しんでほしい考え。

［春の味覚と北京ダック食べ⽐べランチ＆ディナー 概要］

期間：3月1日（日）〜4月28日（火）

時間：ランチ 平日11:30〜14:30（L.O.14:00）／土・日・祝日11:30〜15:00（L.O.14:30）

ディナー 17:30〜21:30（L.O.21:00）

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：一人 ランチ1万円／ディナー1万5000円

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

［北京ダックと春の味覚食べ放題ディナー 概要］

期間：3月1日（日）〜5月31日（日）土・日・祝日限定

※除外日 4月29日（水・祝）〜5月6日（水・振休）

時間：17:30〜21:00（最終入店19:30）90分制 ※2名から受付

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：一人 9000円／子ども（4〜12歳）5000円

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp