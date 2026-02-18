元MOMOLANDのヨンウ、AI恋愛アプリ会社の“代表”に 『アイドルアイ』キム・ヒョンジンと共演…韓国ドラマ『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』Leminoで配信決定

元MOMOLANDのヨンウ、AI恋愛アプリ会社の“代表”に 『アイドルアイ』キム・ヒョンジンと共演…韓国ドラマ『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』Leminoで配信決定