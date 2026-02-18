元MOMOLANDのヨンウ、AI恋愛アプリ会社の“代表”に 『アイドルアイ』キム・ヒョンジンと共演…韓国ドラマ『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』Leminoで配信決定
元MOMOLANDのヨンウ、キム・ヒョンジンらが出演する韓国ドラマ『ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜』（全8話）が、3月11日よりLeminoで日本独占配信されることが決定した（毎週水曜日・木曜日 最新話更新予定）。
【場面ショット】『アイドルアイ』キム・ヒョンジンが見せる優しい笑顔
同作は、AIが広まっていく世界で、それでも人はなぜ誰かを求めるのか、人間の心という最も計算不能な領域に踏み込むラブストーリー。
物語の中心になるのは、AI恋愛アプリ会社の代表であるビアと、容姿端麗な人気小説家のソンホという価値観が真逆の2人。会議もプレゼンも1時間以内にまとめ一見クールにみえるものの、実は人と1時間以上いられないトラウマを抱えた繊細なビアを、元MOMOLANDのヨンウが演じる。そんなビアが唯一1時間の壁を越えて一緒にいられるソンホ役は、柔らかで誠実さに満ちた表情が印象的で『アイドルアイ』や『バニーとお兄さんたち』などの話題作への出演が続き大注目のキム・ヒョンジン。この2人がどう変化していくのか、どう一歩を踏み出していくのかが見どころとなっている。
さらに、人気作家のスキャンダル、ビアの母にまつわる真相、ビアの背後に迫る影など、AIと人間の境界が崩れゆく中で巻き起こる事件がスリリングに描かれ、ラブコメの軽快さとサスペンスの緊張感が絶妙に混ざり合った濃密な展開に、目が離せない。
■監督
ワン・ヘリョン『青春ブロッサム』『また出会った君』
■キャスト
ヨンウ（元MOMOLAND）『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』『ナンバーズ‐ビルの森の監視者たち‐』
キム・ヒョンジン『アイドルアイ』、『バニーとお兄さんたち』、『唯一無二のロマンス』
チョ・ユンソ『サムダルリへようこそ』、映画『不思議の国の数学者』
チェ・ビョンチャン『恋慕』、『社内お見合い』
■あらすじ
パンデミックを経て恋愛の形が変わった20〜30代の若者たち。人は傷つくことを恐れ、AI恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった。アプリ開発会社It's YOU（イッツユー）の共同代表であるビアは、人と1時間以上、向き合えないトラウマを抱えながらも、最新AI恋愛アプリ“フォーミー2”の開発に奔走していた。その鍵を握るのは、容姿端麗で、高い人気を誇る小説家のソンホ。しかし彼もまた、インポスター症候群に苦しんでいた。スキャンダルと事件が絡み合う中、ビアはソンホの協力を得るため彼の世界に踏み込む。価値観が真逆で衝突ばかりの2人だが、ソンホといる時だけビアは1時間の壁を越えられると気付き、互いへの興味は次第に変化していく。やがて2人は、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始め…。
