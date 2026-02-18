

「マモルーム ダニ用 ムーミン 2ヵ月用セット」

アース製薬は、手間なく簡単にダニ対策ができ、各部屋に使えてお部屋のインテリアにも馴染むムーミンデザインの器具とダニ用取替えボトルをセットにした「マモルーム ダニ用 ムーミン 2ヵ月用セット」を、3月2日から数量限定で発売する。

昨今、消費者は「手間をかけず簡単にダニ対策（予防）をしたい」という実用的なニーズに加え、「虫ケア商品にも生活空間に馴染むデザイン性」を強く求める傾向がある。特に、昨今流行中の北欧デザインであるムーミンとのコラボレーションは、消費者の支持が高く、SNS投票を通じて製品化が決定した。

同製品は、スイッチ一つでダニの予防空間を提供する「マモルーム ダニ用」の器具に、ムーミンの人気キャラクターを採用した数量限定品となっている。手間をかけずにダニ対策をしたい消費者と、虫ケア用品の見た目にこだわりたい消費者に応えるため、「予防効果とデザイン性の両立」を目指し発売した。これによって、消費者に快適な「おうち時間」を提供する。

「マモルーム ダニ用 ムーミン 2ヵ月用セット」は、スイッチ一つでダニの予防空間を作り出す「マモルーム ダニ用器具」に、人気キャラクター「リトルミイ」がデザインされた限定コラボ製品。虫ケア用品であることを意識させないデザインで、新規の消費者や複数台購入の消費者にダニ予防効果を提供する。

製品特徴は、スイッチ一つで、有効成分（トランスフルトリン）の超マイクロ粒子が4.5畳〜12畳の部屋のすみずみまで広がり、屋内塵性ダニ類を忌避（よせつけない）。無香性で、約2ヵ月間（1日24時間使用）安定した効きめが持続する。同製品を1週間継続して使用することで、ダニアレル物質（ダニ排泄物）の生成を抑制する効果が期待できる。マモルームの有効成分は、ダニがものにしがみつく力を弱めて無力化するため、掃除機でダニをより簡単に除去しやすくなる。有効成分はピレスロイド系の薬剤で、赤ちゃんやペット（犬や猫など）がいる家庭でも使用できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月2日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp