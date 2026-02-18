まふまふ、きのう入院→即手術→成功を報告「ただいまあぁあぁ」 SNS反響「ほっとした」「無事に終わってよかった」
動画投稿サイトやSNSで人気の歌い手でシンガー・ソングライターの「まふまふ」が18日、自身のXを更新。手術が無事成功したことを明かした。
【画像あり】まふまふ、きのう入院→即手術→成功を報告＜報告全文＞
まふまふは、前日17日に「今日から入院でおやすみします！」と報告。「明日はいよいよ手術の日！はやく治して今年もたくさん音楽やろー！がんばってくるねー！」と意気込んでいた。
この日の投稿では「みんなあぁあぁ手術成功したよおただいまあぁあぁポストするポストする。送信送信。文章をポストする」と報告した。
この投稿に「まふ君、手術成功してよかった〜！これからもいっぱい曲聴かせてくださいあーーーーーーほっとした！！！ありがとうございますすすす！！」「まふまふさん！！！！！おかえりなさあぁああい」「手術成功率高いからって聞いててもやっぱり大丈夫か心配になりますね…本当に無事に終わってよかったです！お疲れ様でした！」など喜びの声が広がっている。
まふまふは、2022年6月に病気療養のため活動休止。同年9月に「約半年間嫌がらせを受けていました」「そんなこんなで心身ともに破壊され、たくさんの病気を併発してしまいました。呼吸もできなくなることがあって、身の危険を感じたので活動休止をしました」とその理由を公開。23年6月に活動を再開していた。
