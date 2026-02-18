3月1日から社名をUmiosに変更するマルハニチロは、n−3系脂肪酸（DHA）を配合した栄養機能食品「おはだのごちそう D−HADA いちごヨーグルトゼリー」を、3月16日から発売する。

パウチゼリーは、持ち運びやすくスプーンいらずの利便性が評価され、市場規模が伸長し堅調に推移している（出典：インテージ SRI＋ スパウチパウチゼリー市場 2020年1月〜2024年12月 市場規模（金額ベース））。

マルハニチロは、これまでもDHAの中性脂肪を下げる効果や肌への効果に着目したフィッシュソーセージなどを展開し、消費者の健康課題解決に取り組んできた。長期ビジョンでは「健康価値の創造」を掲げており、今後も健やかな暮らしに貢献する商品を新たに届けていく。

今回発売する新商品は、「n−3系脂肪酸（DHA）」の皮膚の健康維持を助ける機能に着目した栄養機能食品で、DHAを600mg配合している。乳酸菌100億個、1日分のビタミンC（栄養素等表示基準値に基づく）も配合し、爽やかないちご果汁の酸味とまろやかなヨーグルトを掛け合わせることで、デザート感覚でおいしく手軽に栄養素を摂取できる。

商品特長は、皮膚の健康維持を助ける栄養素である「n−3系脂肪酸（DHA）」600mgを配合した栄養機能食品で、飲むタイプのパウチゼリーとなっている。サステナブルな機能性素材である微細藻類由来DHAと乳酸菌100億個、1日分のビタミンCを配合している。ヨーグルトといちごの爽やかな味わいと弾力のある食感を楽しめる。

［小売価格］259円（税込）

［発売日］3月16日（月）

