マヂラブ野田クリスタル、高級焼肉店で後輩のために“3桁超え”高額会計「売れてもらいたい」金額に驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/18】お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）に出演。“3桁超え”の高額の領収書を公開した。
この日は、野田発案のフィットネスジムで芸人兼トレーナーとして活動中のマッチョ軍団と共に番組に出演した野田。そして、野田が提出した領収書を見たお笑いコンビ・千鳥の大悟は「16万…」と言いかけるも「167万！？」とリアクション。その領収書の金額には167万7955円と記されていた。
167万7955円の内容について野田は「初めて後輩芸人に売れてもらいたいと心の底から思って出したお金です」とコメント。野田は「賞レースで売れてる芸人が多過ぎる。賞レース以外で世に出るチャンスがなさ過ぎる。僕はそのチャンスがなくなったこと自体が許せない」と自身が可愛がる後輩芸人を想い、熱弁した。そして「ジムのトレーナーも全員集めて、場所も任せるから」と食事会の場を設けたという。
すると彼らが選んだお店は、新宿の高級焼肉店で、35人で来店したと説明。さらに皆、体を鍛えているため「あまりお酒は飲まないのに、とにかく飯を食う。コースの時点で100万円を超えていて。僕が来た頃には勝手に追加注文していて。それでお会計を見たら167万円」と金額の経緯を振り返った。すると大悟は苦笑いしながら「肉160万円も食ったん？」とツッコミ。「1頭買うてもこんなもんちゃうん？」と言い、スタジオは笑いに包まれた。（modelpress編集部）
