「神スタイル」と呼ばれるほどのプロポーションを武器に、2025年のグラビア界で快進撃を遂げた一人が福井梨莉華だ。今年1月に21歳を迎え、グラビア界から演技の世界へ羽ばたこうとしている。

発売されたグラビアムックPARADE2026冬号を手に取り、「（他の出演者のグラビアもふくめて）全部のページが好き」とPARADE愛を語った福井。彼女へのインタビューから、俳優として生きる未来のためにさまざまな資格取得を目指すストイックな姿勢が明らかになった。

──福井さんは今年1月に21歳の誕生日を迎えました。まず、20歳の1年間を振り返ってみていかがですか？ 数多くの雑誌に登場し、表紙を飾り、ファースト写真集の発売もありました。まさに快進撃の1年だったと思うのですが。

20歳の年は、自分の中で「とにかくガムシャラに頑張ろう。何にでも挑戦しよう」と決めてスタートしました。実際に振り返ってみると、本当にいろんなことに挑戦できましたし、濃い日々を送れたなと思います。多くの現場を経験させていただき、たくさん吸収できた1年でした。

──この1年で「私はここが変わった」と実感できる部分はありますか？

いつもお世話になっている編集者さんに「性格が明るくなったね」と言われました。自分でも、以前より自信を持てるようになったことで気持ちが明るくなったのかなと思います。あと、グラビアを始めたばかりの頃にご一緒したカメラマンさんと久しぶりにお会いしたとき、「あれ？ 全然違うじゃん！ たくさんの現場で鍛えられたんだね」と驚かれたこともあります。

──撮影スタッフからの言葉で変化を実感しているんですね。

はい。「最近垢抜けてきて、ちょっと寂しい」とも言われました（笑）。

──自分でも「垢抜けた」と思いますか？

いえ、まったく……。でもありがたいことにいろんな現場で「きれいになったね」と言っていただくので、少しずつ変われているのかな、って。「きれい」と言われるのはうれしいので、にやにやしながらお仕事しています（笑）。

──外見も内面も良い方向に変われている、と。

もう一つ自分が変わったなと思うところは、人と話すときの姿勢です。以前は人の目を見て話すのがあまり得意ではなかったんですけど、今はしっかりと見て話せるようになりました。

──それは何かきっかけがあったんですか？

これまでは、自分の発言によって相手を傷つけてしまったらどうしようという不安があり、コミュニケーションを避けていた部分があったんです。でもこのお仕事を始めて、すごくたくさんの方とお会いするようになり、「この人はどんな人なんだろう？」と興味が湧くようになりました。いざ話してみるとすごく楽しいし、もっともっと深掘りしてみたいと思うようになって、積極的に話をするように変わりました。

──これまで出会った中で、特に印象に残っている人の話はありますか？

その人がどんな人生を歩み、どんな人生観を持っているのか、詳しく聞くのが好きなんですよね。印象に残っているのはとあるカメラマンさんの話。その方は「人の光る部分を撮りたい」とおっしゃっていて。人は愛によって生まれてくるから、誰しも必ず根本に光る部分を持っている。その光を僕は撮りたいんだ、って。とても素敵だなと思いました。

──では、この1年間で特にうれしかったことというと何でしょう？

2025年は応援してくださる方にお会いする機会が多くて。写真集やカレンダーの発売イベントのほか、ファンクラブイベントも初めて開催しました。実際に会えるってすごくうれしいことだなと思いました。それまでSNSなどでお名前は知っていたけど、実際にお会いして顔と名前が一致したときの感動は本当に大きくて。「いつもコメントしてくださっていますよね！ ありがとうございます！」と幸せな気持ちになりました。

──ファンの人たちとの交流が励みになっているんですね。あと、20代になったことでプライベート面での変化はありましたか？

以前よりも1人の時間を上手に楽しめるようになりました。もともと1人でどこにでも行けるタイプではあったんですけど、最近は仕事の合間に1人でカラオケに行ったり、映画に行ったり。おいしいごはん屋さんも東京にはたくさんありますし、あとサウナにもハマっています。1人行動のレパートリーがどんどん増えていて、大人になったなあと感じます（笑）。

──ではここで改めて、今回の撮影の感想を聞かせてください。

とてもおしゃれな撮影でした。『PARADE』さんのこれまでの誌面を拝見したとき、ページのデザインがとても洗練されていて素敵だと感じたんです。なので、撮影前からずっとわくわくしていました。私はどちらかというとフレッシュで元気に撮っていただくことが多く、今回のようにアートっぽく撮っていただくのは初めてだったので、うれしかったです。

「アコギの練習も始めました」

──いろんなシチュエーションや衣装で撮影しましたが、どのショットが印象に残っていますか？

黒のワンピース水着で花をくわえているショットです。撮っていただいた写真を私も見せてもらったんですけど、これは自分でも「いい表情ができている」と思える写真でした。お気に入りです！ あと、そのワンピース水着の形も独特というか。胸が見えていなくて背中が大きく開いている衣装って、私は初めて着たので新鮮でした。意外と「背中もきれいだね」と褒めてもらえることがあるんですよ。なので今回、自分のチャームポイントの一つとして、魅力を引き出していただけたような気がします。

──さて1月に21歳になり、これからの1年間はどんな年にしたいですか？

グラビアはもちろん、2026年はお芝居も一層力を入れていきたいと思っています。

──福井さんはもともとテレビドラマが好きで芸能界に憧れを抱いたんですよね？

そうです。なので、演技のお仕事も挑戦できたらいいな、って。実は、2025年はガムシャラに挑戦した年だったんですけど、その裏で通信制のパティシエールの学校に通い始めたんです。製菓衛生師の資格を取るための勉強をしていて。

──通信とはいっても、製菓なので実習などもありますよね？ 大変じゃないですか？

そうですね、補講だらけで大変です（苦笑）。でもこの経験がいつか演技の役にもつながればいいなと思っています。

──お仕事とは別の経験をすることで、将来の役作りに生かしたい、と。

はい。他には色の勉強もして、最近色彩検定2級に合格しました。私は絵を描くことも好きなので、自分のグッズ作りに生かしたり、いつか絵本を作りたいという思いもあります。さらに、アコースティックギターの練習も本格的に始めました。

──表現の引き出しがどんどん増えていますね！

それらも含めて、2025年にガムシャラに頑張って学んだことが2026年に実を結べばいいなと思っています。そして、自分にしか出せない色を見つけたい。福井梨莉華にしか出せない色を表現できるようになれたらと思っています。

【プロフィール】

福井梨莉華（ふくい・りりか）／2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。身長162cm。2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で俳優デビュー。2024年9月にグラビアデビュー。ファースト写真集『あいの道しるべ』、『カレンダーブック2026』が発売中。

