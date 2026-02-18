【2026年2月発売商品発売月変更のご案内】 2月18日 発表

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA キューティーハニー」などの発売月を変更することを発表した。

今回同社公式サイトにて2026年2月発売商品の発売月変更を発表しており、「PLAMATEA キューティーハニー」は当初の予定では1月発売予定だったが、12月22日の発表により2月に延期、今回の発表により3月上旬に再度延期となる。なお延期の理由については「旧正月の影響による港の混雑及び本船の大幅な遅延によるもの」としている。

また「PLAMATEA キューティーハニー」以外にも、グッドスマイルアーツ上海のフィギュア「アーミヤ 宙に響く独奏VER.」が2月から3月に、マックスファクトリーのアクションフィギュア「figma キャスター/アルトリア・キャスター」が2月から4月に延期になることも伝えている。

グッドスマイルカンパニー「PLAMATEA キューティーハニー」2026年2月→2026年3月上旬

グッドスマイルアーツ上海「アーミヤ 宙に響く独奏VER.」2026年2月→2026年3月

マックスファクトリー「figma キャスター/アルトリア・キャスター」2026年2月→2026年4月

(C) 永井豪／ダイナミック企画

(C) HYPERGRYPH

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT