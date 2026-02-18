グッドスマイルカンパニー、美少女プラモ「PLAMATEA キューティーハニー」の発売を3月上旬に再延期「アーミヤ 宙に響く独奏VER.」や「figma キャスター/アルトリア・キャスター」も発売延期
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA キューティーハニー」などの発売月を変更することを発表した。
今回同社公式サイトにて2026年2月発売商品の発売月変更を発表しており、「PLAMATEA キューティーハニー」は当初の予定では1月発売予定だったが、12月22日の発表により2月に延期、今回の発表により3月上旬に再度延期となる。なお延期の理由については「旧正月の影響による港の混雑及び本船の大幅な遅延によるもの」としている。
また「PLAMATEA キューティーハニー」以外にも、グッドスマイルアーツ上海のフィギュア「アーミヤ 宙に響く独奏VER.」が2月から3月に、マックスファクトリーのアクションフィギュア「figma キャスター/アルトリア・キャスター」が2月から4月に延期になることも伝えている。
グッドスマイルカンパニー「PLAMATEA キューティーハニー」2026年2月→2026年3月上旬
グッドスマイルアーツ上海「アーミヤ 宙に響く独奏VER.」2026年2月→2026年3月
マックスファクトリー「figma キャスター/アルトリア・キャスター」2026年2月→2026年4月
【発売月変更のお知らせ】- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) February 18, 2026
(C) 永井豪／ダイナミック企画
(C) HYPERGRYPH
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT