中道改革連合（以下、中道）の新代表が小川淳也氏に決まった。2月8日が投開票日だった第51回衆議院議員選挙で中道は惨敗、自由民主党が単独で316議席へと増やす大勝をおさめ、自民党が増やした118議席と同じ数を中道改革連合が減らしてしまった。

事前には選挙活動に強い公明党の力が生かされ、健闘すると思われていただけにその衝撃は大きかった。

人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、49議席に終わった中道の結果について、最大級の支持団体である創価学会員に胸のうちを聞いた。そこから立ち上がってきたのは、「公明党にあって立憲になかったもの」だった──。

「いきなり立憲さんと…」戸惑う学会員の”本音”

「いきなり立憲さんと一緒にやると言われても、が正直な気持ちでした。それでも（中道のために）頑張りました。汗をかきました。私たちの大切な暮らしと平和のために」

70代女性の創価学会員は笑顔で淡々と語ってくれた。創価学会と公明党はあくまで「支持団体と支持を受ける政党」という関係にあるが、同党最大級の支持団体であることには違いない。中道改革連合においてもそうだろう。

筆者は幼少期から市井の創価学会とその草の根の活動を知っているつもりだ。母方は母とその妹を除けば学会員ばかりで教授（一般的な大学などの「教授」とは別）や班長として末端で活動してきた。筆者の家は学会とまるで関係ない浄土真宗（本願寺派）だったが、それでも信仰は別にしてごく普通の付き合いをしてきた。よく巷で言われる入信の誘いもなかった。ただ、筆者の父が最初にきっぱりと「興味がない」といった趣旨の話をしたことは母から聞いた。だからなのだろう。

「迷惑な折伏は大謗法（真実の教えに背く行為）ですからね。そうあるべきだと思いますよ」

いろいろ言われるが、創価学会の支持する公明党が日本の福祉政策に寄与したことは、確たる事実である。現在に続く児童手当（1972年創設）が一番有名な話だろうか。バリアフリーの先駆けとなった点字ブロック設置もそうか。意外なところでは携帯電話のMNP（番号ポータビリティ）署名運動とその実現も。実際、公明党は「福祉の党」という従来のスローガンの他に「ケータイの公明党」といった面もある。

「私の若いころはずっと野党でしたからね。また戻っただけの話ですよ。暮らしと平和を守る党は中道でも変わりません」（同前）

公明党出身者は比例で全員当選

公明党は立憲民主党と連携して結党された「中道改革連合」は、2月の衆議院選挙に挑むも選挙前の49議席から3分の1まで数を減らした。野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏ともわずか1か月あまりで共同代表を退いた。

それにしても創価学会は公称827万世帯の会員数を誇る巨大組織。これまでの自公政権でも自民党が学会票を頼りにしてきたことは周知の事実である。なぜこうなったのか。

「私の個人的な意見とするなら全世帯ちゃんと今回も動いています。F（フレンド、学会員以外の友人など協力者）への対話（投票依頼）も変わりなく進めていたと思います」（同前）

確かに立憲側は減らしても公明党出身者は比例で全員当選した。いっぽう、公明出身者が全員比例にまわったため小選挙区で落選した立憲出身者の多くが比例復活することなく議席を失ってしまった。もちろん、結果としての話だ。

これについて元経済誌記者で政治関連の記事を多数手掛けてきたネットメディア編集者がこう語る。

「言うまでもありませんが、学会員はきちんと動いたと思いますよ。比例区で1043万票とってますからね。むしろオセロゲームのようになってしまう現行の小選挙区制や比例のあり方のほうが問題のように思いますが、それはともかく小選挙区で会員の皆さんがいきなり立憲の応援にまわるにしたって戸惑いますよね、ちょっと前まで与党と野党で対立していたわけで」

旧社会党や旧民主党の流れをくむ立憲と公明党の新党結成、まさに歴史的転換でもあった。それまでの経緯を考えれば現場の戸惑いも無理はない。

「相手は共産党と組んだ過去もある。好き嫌いでなくどうしていいか、現場レベルじゃわからなかったんじゃないかな。とにかく時間がなかったし、そんな中での新党（設立）そのものが無謀でしょう。

それに学会票が動かなかったと言うなら連合こそどうなんだ、ですし。約700万人いる組合員はちゃんと動いたんですかね」（前出・ネットメディア編集者）

いまさら誰のせいだ、ではないが、そうして公明出身者が全員当選して立憲出身者の多くが落選したことは事実だ。改選前の立憲出身者148議席で今回の出身候補145人、結果は21人という大惨敗というか、早くも存亡の危機と言っていい。野田氏は「痛恨の極み」「万死に値する」とした。

いっぽうの公明出身者は28人全員当選。前回衆院選では24議席だったので4議席増やしたことになる。

「立憲出身者は個人の集票力、公明出身者は組織の集票力と考えれば理に適っていた。それでも高市首相の人気がそんなものを上回ったということです。小泉首相の郵政選挙、小泉フィーバーと一緒ですよ。良くも悪くも有権者はそういうものですからね。むしろ立憲のままのほうが傷は浅かったと思いますよ」（前出・ネットメディア編集者）

もはや過ぎた話で立憲についてはともかく、28人全員当選の学会票は健在だったということか。今回は「中道のために」応援しなければ、と。確かに旧立憲の傷は深く、関係者には「存亡の危機」と話す者もいる。それはそうだ、衆院に立憲出身者が21人しかいなくなったのだから。

「中道」は大切な言葉

前出の70代女性の学会員は、人々の生活のための党として中道を立て直して欲しいとしてこう語る。

「公明党は福祉の党でもあり、平和の党でもあるんですよ。核のない世界を実現するために自民党を抑えてきたのも公明党なんです。中道は大切な言葉、理念は失わないで欲しいと思います」

中道という言葉は仏教用語で古代インドのパーリ語の仏典からもその名が確認される。それが広く使われるようになり、創価学会でも「中道主義」「中道政治」として大切にされている。

ある意味「推し活選挙」の老舗と言っていい公明党。SNSや動画共有プラットフォーム、生成AIによってこれまでの選挙の様相が急速に変わりゆく現代、その歴史の転換点にあるいま、古くから学会員がフレンド票を集めたのと同様に、自民党はもちろん新興政党もネットによる戦略で勢力を拡大している。いっぽうで、好感度がなんだ、人気取りより論だ、我々は正しいと言っても187人もの立憲同志の落選という現実、誰からも愛されない最悪の結果と言われても仕方のない状況だ。

それにしても公明党、したたかで強い。この難局を切り抜けたのは大勝の自民党と、ある意味で誰よりこの国の選挙を知る彼らかもしれない。

