40Âå¡ÖÏ·¤±¸«¤¨ÈýÌÓ¡×¤Ê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ÈNG¤ÊÉÁ¤Êý¡É3¤Ä¡£¼ã¸«¤¨ÈýÌÓ¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¤È¤Ï¡©
¡¡´é¤ÎÈæÎ¨¤òÉÁ¤ÊÑ¤¨¤ë¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯ÀìÌç²È¤ÎÃÓÅÄ ÍË±û»Ò¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤è¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¸µÀß·×»Î¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¡¢´¶³Ð¤ä¥»¥ó¥¹¤ËÍê¤é¤º¡¢ÍýÏÀ¤Ç»÷¹ç¤ï¤»¤ë¥á¥¤¥¯Ë¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡Ù¤Ï½ñÀÒ²½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÂè°ì°õ¾Ý¤Î¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÊý¤Î¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ï40Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÇº¤ßNo.1¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÈÈýÌÓ¡É¡£¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æº¸±¦¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£Âç¿Í¤ÎÈýÌÓ¤ÏÇ¯¡¹ÆñÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡NG1¡§Èý»³¤ò¹â¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤ë
¡¡Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈéÉæ¤¬¤¿¤ë¤ó¤À¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¡¹¤Þ¤Ö¤¿¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢»È¤ï¤ì¤ë¶ÚÆù¤¬¤ª¤Ç¤³ÉôÊ¬¤Î¡ÖÁ°Æ¬¶Ú¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÚÆù¤Ë±è¤Ã¤ÆÄß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÈýÌÓ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÉÔµ¡·ù¤ÇÉÝ¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡ÈýÆ¬¤«¤éÈý»³¤Þ¤Ç¤¬µÞ¸ûÇÛ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³ÑÅÙ¤Î¶¯¤¤¡Ö¤Ø¤Î»úÈý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÌÓÎ®¤ì¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÊýË¡¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈýÌÓ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤¿Êý¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âÍýÁÛ·Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÊäÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡NG2¡§¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ë»¤·¤¤Ä«¤Û¤É¡¢¤Ä¤¤¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥°¥ê¤ÈÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤è¤¦¤ÊÉÁ¤Êý¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È»Å¾å¤²¤¿Êý¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈW»È¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ê½ç¤Ï¤Þ¤º¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç²¼½ñ¤¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç°ìËÜ¤º¤Ä¿¢ÌÓ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢¡NG3¡§À¸¤¨¤Æ¤ëÄÌ¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÈý¤Ï¡¢À¸¤¨¤Æ¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊäÀµ¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£¤Ã¤Ý¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÊ¿¹ÔÈý¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼ê½ç¡¡§²èÁü¤Ë¡ÖËÏ½Ð¤·¡×¤Ç¸½¾õ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖËÏ½Ð¤·¡×¤È¤Ï·úÃÛÍÑ¸ì¤Ç¡¢´ð½à¤È¤Ê¤ëÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸µ·úÃÛ»Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤Î¼Ì¿¿¤ËËÏ½Ð¤·¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌäÂêÅÀ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê½ç¢¡§¹âÄãº¹¤ò¸º¤é¤¹
¡¡¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÈý¤òÊäÀµ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÄã¤¤¤È¤³¤í¤Î¾å¤òÂ¤·¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Î²¼¤òÂ¤¹¡×¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ûÇÛ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íý¶þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¸å¤ÏÎý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Ïµ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤É¤ó¤É¤ó¾åÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Èý¤Î¹âÄãº¹¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èý¤Î¹âÄãº¹³ÈÂç¤ÏÏ·²½¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊäÀµ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯º£¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èý¤ÏÇ¯¡¹ÆñÅÙ¤¬¾å¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÊäÀµ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â°ÂÄê¤·¤ÆÈþ¤·¤¤Èý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èý¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÂÀ¤¤ÌÓ¤Î½¸¹çÂÎ¡£´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ÊäÀµ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦Èý¡×¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ü³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÃÓÅÄ ÍË±û»Ò¡ä
¡ÚÃÓÅÄÍË±û»Ò¡Û
¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤è¤¦¤³¡Ë¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡£¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¹Í°Æ¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ü³Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£·úÃÛ»Î¤À¤Ã¤¿38ºÐ¤Î¤³¤í¡¢°¦¸¤¤Î»ö¸Î»à¤Ç¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢Åü¼Á°ÍÂ¸¤È¤Ê¤ê15kg¤Î·ãÂÀ¤ê¡£³°¸«º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÎØ³Ô¤È´é¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¿ôÃÍ¤ÇÊ¬ÀÏ¡¢¹ü³Ê¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤òÊäÀµ¤·¡¢¹¥°õ¾Ý¤ÊÈþ¿Í¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡×¤ò¹Í°Æ¡£¥á¥¤¥¯¹ÖºÂ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Ç1000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë½÷À¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤ë¡£43ºÐ¤Ç-17kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ß¥»¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¡Ø¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡¡´é¤ÎÈæÎ¨¤òÉÁ¤ÊÑ¤¨¤Æ¡¢°ìÀ¸Èþ¿Í¡ª¡Ù(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¡¡Instagram:@ikeda.makeup ¥Ö¥í¥°
¡¡ÅöÊý¤Î¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ï40Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÇº¤ßNo.1¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÈÈýÌÓ¡É¡£¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æº¸±¦¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£Âç¿Í¤ÎÈýÌÓ¤ÏÇ¯¡¹ÆñÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈéÉæ¤¬¤¿¤ë¤ó¤À¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¡¹¤Þ¤Ö¤¿¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢»È¤ï¤ì¤ë¶ÚÆù¤¬¤ª¤Ç¤³ÉôÊ¬¤Î¡ÖÁ°Æ¬¶Ú¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÚÆù¤Ë±è¤Ã¤ÆÄß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÈýÌÓ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÉÔµ¡·ù¤ÇÉÝ¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡ÈýÆ¬¤«¤éÈý»³¤Þ¤Ç¤¬µÞ¸ûÇÛ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³ÑÅÙ¤Î¶¯¤¤¡Ö¤Ø¤Î»úÈý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÌÓÎ®¤ì¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÊýË¡¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈýÌÓ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤¿Êý¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âÍýÁÛ·Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÊäÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡NG2¡§¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ë»¤·¤¤Ä«¤Û¤É¡¢¤Ä¤¤¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥°¥ê¤ÈÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤è¤¦¤ÊÉÁ¤Êý¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È»Å¾å¤²¤¿Êý¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈW»È¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ê½ç¤Ï¤Þ¤º¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç²¼½ñ¤¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç°ìËÜ¤º¤Ä¿¢ÌÓ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢¡NG3¡§À¸¤¨¤Æ¤ëÄÌ¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÈý¤Ï¡¢À¸¤¨¤Æ¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÁÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊäÀµ¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£¤Ã¤Ý¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÊ¿¹ÔÈý¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼ê½ç¡¡§²èÁü¤Ë¡ÖËÏ½Ð¤·¡×¤Ç¸½¾õ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖËÏ½Ð¤·¡×¤È¤Ï·úÃÛÍÑ¸ì¤Ç¡¢´ð½à¤È¤Ê¤ëÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸µ·úÃÛ»Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤Î¼Ì¿¿¤ËËÏ½Ð¤·¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌäÂêÅÀ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê½ç¢¡§¹âÄãº¹¤ò¸º¤é¤¹
¡¡¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÈý¤òÊäÀµ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÄã¤¤¤È¤³¤í¤Î¾å¤òÂ¤·¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Î²¼¤òÂ¤¹¡×¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ûÇÛ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íý¶þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¸å¤ÏÎý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Ïµ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤É¤ó¤É¤ó¾åÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Èý¤Î¹âÄãº¹¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èý¤Î¹âÄãº¹³ÈÂç¤ÏÏ·²½¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊäÀµ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¼ã¡¹¤·¤¯º£¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èý¤ÏÇ¯¡¹ÆñÅÙ¤¬¾å¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÊäÀµ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â°ÂÄê¤·¤ÆÈþ¤·¤¤Èý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èý¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÂÀ¤¤ÌÓ¤Î½¸¹çÂÎ¡£´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ÊäÀµ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦Èý¡×¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ü³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÃÓÅÄ ÍË±û»Ò¡ä
¡ÚÃÓÅÄÍË±û»Ò¡Û
¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤è¤¦¤³¡Ë¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡£¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¹Í°Æ¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ü³Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£·úÃÛ»Î¤À¤Ã¤¿38ºÐ¤Î¤³¤í¡¢°¦¸¤¤Î»ö¸Î»à¤Ç¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢Åü¼Á°ÍÂ¸¤È¤Ê¤ê15kg¤Î·ãÂÀ¤ê¡£³°¸«º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÎØ³Ô¤È´é¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¿ôÃÍ¤ÇÊ¬ÀÏ¡¢¹ü³Ê¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤òÊäÀµ¤·¡¢¹¥°õ¾Ý¤ÊÈþ¿Í¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡×¤ò¹Í°Æ¡£¥á¥¤¥¯¹ÖºÂ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Ç1000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë½÷À¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤ë¡£43ºÐ¤Ç-17kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ß¥»¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¡Ø¹ü³ÊÊäÀµ¥á¥¤¥¯¡¡´é¤ÎÈæÎ¨¤òÉÁ¤ÊÑ¤¨¤Æ¡¢°ìÀ¸Èþ¿Í¡ª¡Ù(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¡¡Instagram:@ikeda.makeup ¥Ö¥í¥°