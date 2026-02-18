2026年2月17日、東京都台東区の東京都美術館を訪れ、日本盆栽協会主催の「第100回国風盆栽展」を鑑賞された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。日本盆栽協会名誉総裁を務める寛仁親王妃信子さまが出迎え、ご一家を案内した。陛下は皇太子時代から国風盆栽展に足を運び、2024年の「第98回国風盆栽展」にもご一家は揃って鑑賞されている。

この日、愛子さまは淡いピンクコーデでお出かけになった。ジャケットは春らしい明るいトーンだが、ツイード調の生地が季節を感じさせる。そして、動くたび、やわらかく揺れる桜色のフレアスカートが、ジャケットのきちんと感に対してフェミニンな印象をプラスしていた。

小ぶりなバッグも淡いトーンで統一することで、全体をやさしく、上品にまとめたスタイルになっていた。

愛子さまがお持ちになっていたバッグは、イタリアのブランド「FURLA（フルラ）」の1927シリーズで、「Furla 1927 トップハンドル MINI」（71500円・税込）とみられる。かっちりとしたフォルムが大人の品格を漂わせる一方、やわらかな色合いが装いに優しさを添え、全体のコーディネートと調和している。

実は雅子さまも、2019年3月のご静養の際に、フルラ創業80周年を記念した限定ハンドバッグをお持ちになっていたことが話題になっている。親子で同じブランドを選ばれている点も印象的だ。

愛子さまと共に鑑賞された雅子さまは、ワインレッドのセットアップをお召しになり、天皇陛下のネクタイとさりげなく色味を合わせていた。

深みのあるワインレッドの装いと愛子さまのやわらかな淡い色合いで統一されたコーデは対照的でありながら、同じ暖色系の装いが、冬らしい温かみと春の気配をやさしく感じさせていた。