『週刊文春』がMEGUMI（44）と令和ロマン・郄比良くるま（31）の熱愛を報じた。同誌の電子版で、「【スクープ撮】令和ロマン・郄比良くるま（31）＆MEGUMI（44）《「大好き♡」ラブラブメッセージ》《スペインの別邸に行こうと約束》」と題した記事を配信している。

【写真】MEGUMIの元夫・降谷建志、不倫相手A子さんとのツーショット。都内近郊のキャバクラに勤務している

MEGUMIといえば、2023年9月、人気バンド「Dragon Ash」のボーカル・降谷建志（47）と離婚。当時、降谷がInstagramで〈既に一緒に暮らしていない事も、離婚をする事も事実です。今年の頭に二人で話し合って決めました〉と報告していた。

降谷は、30代女性との不倫疑惑が取り沙汰されているタイミングだった。NEWSポストセブン取材班は、かつて降谷と30代女性との親密な様子の写真を入手している。なかには、長男と不倫相手のA子さんが並ぶ写真もあった。当時、2人の知人がこのように証言していた。

「A子は東京郊外のキャバクラ店で働いていて、見た目はギャル風。そして大のゲーム好きです。『モンスターストライク』というゲームにハマっていたA子さんはたまたま降谷さんと古い友人だった"モンスト仲間"とつながります。やがて彼女は『Dragon Ash』のライブに行くようになり、降谷さんとの接点を持ちました」

降谷のスキャンダルは、これが初めてではない、2008年、MEGUMIが妊娠5か月の時期には、降谷がライブの打ち上げにいた女性とそのままホテルに行ったことを『FRIDAY』が報じていた。当時、『女性セブン』がMEGUMIに取材したところ、「（彼は）最高の旦那さんなので、何の心配もしてないです。は〜い。ご苦労さまです」と余裕の表情だったが、約15年間の結婚生活ですっかり疲れ切っていたのかもしれない。テレビ局関係者が語る。

「もともとはMEGUMIさんからの猛アプローチで交際にこぎつけ、2008年にゴールインに至りました。超人気ミュージシャンである降谷さんのオーラにメロメロだったようですが、近年はMEGUMIさんが美容タレントとしてブレークしたのに加え、女優業にプロデューサー業と絶好調。

結婚生活のゴタゴタ、そして自身の多忙さでMEGUMIさんの恋愛観にも変化があったようで、最近では『昔はカリスマが好きだったけど、やっぱり恋人は癒やしてくれる人のほうがいい』と話していました」

くるまは、MEGUMIが企画・プロデュースを手掛けた大ヒット恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』（Netflix）のファンを公言している。制作の裏側について語る特番『ラヴ上等〜本音上等〜』で共演した際、くるまは、年上のトップタレントであるMEGUMI相手に「若干偉人」と恐縮。「盤石にテレビにいる人。完全にすごい存在」と持ち上げていた。

前出のテレビ局関係者は、「年下の一流芸人であるくるまさんは、MEGUMIさんにとって、もともと好きな"カリスマ"と"癒やし"の両方を併せ持つ存在なのではないか」と推察する。ただ、現時点で電撃再婚は考えにくいようだ。

「まだ交際期間が短いというのもありますし、超多忙なMEGUMIさんにとって、恋愛とは、仕事と育児の"余暇"で楽しむもの。『女性であることを最大限に楽しむ』を人生のモットーにしている以上、恋愛への意欲はあるようですが、相手に依存することなく、再婚を焦ってもいない。『人生の最後に一緒にいられる人が見つかればいい』というのんびりしたスタンスのため、再婚前提でくるまさんと交際しているわけではないのでしょう」

仕事に家庭に恋と、MEGUMIはアクセル全開！ 仏恥義理だ。