ミシン趣味のロッチ・コカド、シルエット調整した手作り“コットンツイル”パンツを披露 テーパード→ストレートな仕上がりに「オシャレで履き心地良さげ」「欲しい」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。シルエットを微調整した手作りのパンツを披露した。
【写真】「ベルトループも付けたのでベルトも着用可に」テーパード→ちょいストレートに仕上がったコカドの手作りパンツ
「もっと人生を豊かに楽しみたい。そのためには何か夢中になれる趣味があった方がいい！」と、40歳から趣味を探し始め、43歳でミシンに辿り着いたというコカド。
この日の投稿では、自身の型紙本『コカドとミシン』の「コカドパンツ」をベースに、さらなる改良を加えたことを報告した。
コカドは「型紙を少しいじって、テーパードを緩めにしてちょいストレート気味にしてみました」とシルエットへの細かなこだわりを明かし、「ベルトループも付けたのでベルトも着用可に」「生地はコットンツイルで作りました」と、実用性と素材選びについても解説した。
コメント欄には「ハンドメイドとは思えないクオリティ」「才能が開花してますね」「プロ並み」「オシャレで履き心地良さげですね」「ほんとすごい」「勉強熱心で感動します」「欲しいです」などと、称賛する声が多数寄せられている。
【写真】「ベルトループも付けたのでベルトも着用可に」テーパード→ちょいストレートに仕上がったコカドの手作りパンツ
「もっと人生を豊かに楽しみたい。そのためには何か夢中になれる趣味があった方がいい！」と、40歳から趣味を探し始め、43歳でミシンに辿り着いたというコカド。
この日の投稿では、自身の型紙本『コカドとミシン』の「コカドパンツ」をベースに、さらなる改良を加えたことを報告した。
コメント欄には「ハンドメイドとは思えないクオリティ」「才能が開花してますね」「プロ並み」「オシャレで履き心地良さげですね」「ほんとすごい」「勉強熱心で感動します」「欲しいです」などと、称賛する声が多数寄せられている。