俳優の大原優乃さん（26）が、出演中の舞台を体調不良により降板することが18日、大原さんの公式サイトで発表されました。

18日に大原さんの公式サイトが更新され「弊社所属の大原優乃は、この度、出演中の舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』を体調不良により降板させていただくこととなりました」と、出演中の舞台を降板することが報告されました。

続けて「2月17日の舞台終了後、胸の痛みを訴え都内の病院で診察を受けたところ、気胸との診断を受けそのまま入院いたしました。主治医より、しばらくの間は安静が必要と診断を受け、やむなく本舞台の降板をさせていただくこととなりました」と、大原さんが気胸と診断され、入院したことを明かしました。

大原さんの今後については「大原優乃本人は、舞台の続投を希望しておりましたが、皆様に元気な姿を一日でも早くお見せできるよう、回復に向けて治療に専念をさせていただきます」としています。

大原さんは、14日から上演されている舞台『つかこうへい十七回忌特別公演「熱海殺人事件」ラストメッセージ』に出演していました。