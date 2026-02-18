タイ合宿を終えた都玲華 オン&オフの楽しい写真や動画を大公開！
都玲華のスタッフが公式インスタグラムを更新。「タイ合宿が無事に終わりました！」と報告すると、滞在中に撮影した写真や動画を投稿した。
【動画】浮島グリーンを狙ったボールの行方を見守る仕草が可愛い都玲華
投稿では最初に、一緒に合宿をしたメンバーや全面的にサポートしてくれたGOGOLFに感謝。続けて「たくさん刺激をもらって、すごく濃い時間を過ごすことができました」と合宿の成果を記していた。投稿では南国らしくココナッツジュースを美味しそうに飲む姿や、六車日那乃や吉澤柚月ら合宿メンバーでの食事風景、夕方のコースで4人揃ってジャンプをする姿などを写真で公開。またグリーンには船で渡るという完全な浮島グリーンを狙ったショットを放つと、ぴょんと跳びながらボールの行方を心配そうに見守る姿や、フックラインを完全に読み切ってロングパットを沈めると両手を挙げて喜ぶ姿は動画で公開した。2024年のプロテストに2位タイで合格した都。ルーキーとして挑んだ昨年はレギュラーツアー29試合に参戦すると19試合で予選を突破、4試合でトップ10入りを果たした。メルセデス・ランキングはギリギリの50位ながら見事にシード権を獲得。アマチュア時代にステップ・アップ・ツアー「大王海運レディス」での優勝経験はあるが、ファンはプロとしての初優勝を期待している。スタッフは都の初戦は、3月5日に沖縄で開幕する「ダイキンオーキッドレディス」であることを明かすと、「引き続き応援よろしくお願いします！」とファンに呼び掛けていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
