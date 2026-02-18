元AKB48が“最も美しい顔100人”タレントと脱落を懸けたモテバトルで涙 まさかの展開にせいや＆菊池風磨ら騒然
ABEMAは18日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第2話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送する。
【番組カット】水着で…密着するモテ女＆モテ男
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第1話の「1stモテVOTE」の順位発表では、まりやと“世界で最も美しい顔100人”に選出された経歴を持つゆめがまさかの同率最下位に。ファーストインプレッションでは上位に名を連ねていた2人のまさかの順位転落、そして脱落の危機に、スタジオも騒然となった。
そして第2話では、男性メンバーによる決選投票の結果発表の瞬間が訪れる。スタジオMC陣、そして参加者全員が固唾を飲んで見守る中、ついに運命の結果が明らかに。誰も予想していなかったまさかの展開にスタジオは騒然となり、結果を受け止めたまりやが思わず涙ぐむ場面も。
「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングのユウキと、暫定クイーンのもえが、参加メンバーの中から最大4人まで指名できる“プールパーティー”を開催。「水着に自信のありそうなメンバーを選んだ」と語るユウキの言葉どおり、華やかな水着姿で登場する女性メンバーたち。その姿にYOUも「目のやり場が困る」とコメントし、序盤からスタジオの視線を釘付けにする。
さらに、プールでは男性メンバーにおんぶされた女性メンバー同士が競い合う“ゼロ距離”の騎馬戦ビーチボール対決も開幕。あまりにも大胆な攻防に、せいやは思わず「おい令和やぞ」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘う。
また、ビーチサイドではシャンパンを開け、非日常のひとときを満喫するメンバーたちの姿も。プールとお酒、そして気になる異性との距離を一気に縮めていく参加者たちの様子に、せいやは「人間の最後やん」「全てが叶った人間たち」とコメントし、“プールパーティー”の行方に注目が集まる。
