ぱーてぃーちゃん信子、INI佐野雄大の“あざと仕草”に「かわいいやっちゃでぇ」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが18日、『タテ読みマンガアワード 2025』授賞式に登壇した。
【写真】真剣な表情で机に向かうぱーてぃーちゃん&佐野雄大ら
授賞式後には、4人で4つのパーツを分担して描くゲームに挑戦した。ボックスから引いて決めたお題「天才」「魔王」に沿って、佐野が目、信子が髪、すがちゃんが鼻、金子が口を担当。それまで軽快なトークを繰り広げていた4人だったが、真剣にイラストに向き合っていた。
制限時間45秒を終え、「この上ないくらい自信作となりましたね」と堂々たるコメントをする佐野に、信子が「えー！待ってかわいい！」と突然の声掛け。ゲーム中に佐野の右頬に使っていたペンで黒い点がついていることが発覚した。すがちゃん最高No.1も「大丈夫？そんなポンコツで」とツッコむ事態に。
その後の取材では、佐野が「笑いあり涙ありの時間でした。全員のマンガ愛を伝えられたいい時間だったなと思って、楽しかったです」とイベントを振り返る中、信子はこの“事件”に「かわいいやっちゃでぇ」とにっこり。しかし金子きょんちぃは「私わざとだと思うよ」とポツリ。佐野は「リスキーじゃないですか！」と弁明するが、信子が「バレて焦ってるでしょ」とツッコミ、笑いが起こっていた。
本アワードは、コミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成され、ユーザーからタテ読みマンガの推薦を受け付け、投票数の多かった上位作品をノミネート作品として発表。その後、ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定している。2024年にスタートし、今回が第2回となる。
MCは吉田尚記アナウンサーが務めた。
