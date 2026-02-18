IEA¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë²ÃÌÁ¸ò¾Ä¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÄê¶¡µë¤ÇÏ¢·È
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤òÀµ¼°¤Ë»Ï¤á¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬18ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡×¤Î°ì°÷¤Ç¡¢¼çÍ×»ºÌý¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤äµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÇÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¡£
¡¡IEA¤ÏÆüÊÆ²¤¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¿·¶½¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶Ìý¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¯²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü³«Ëë¤Î³ÕÎ½Íý»ö²ñ¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢19Æü¤Ë¤â¸ò¾ÄÆþ¤ê¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£²ÃÌÁ¼êÂ³¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î¸ò¾Ä¤â´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡IEA¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬²ÃÌÁ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤äÀÐÌýÈ÷Ãß¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³ÕÎ½Íý»ö²ñ¤Ï19Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÅÎÏ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ëÊýºö¤âµÄÏÀ¤¹¤ë¡£