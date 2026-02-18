特別国会がきょう召集され、衆議院・本会議で、高市総理が第105代内閣総理大臣に指名されました。

きょう午後1時から始まった衆議院・本会議では、冒頭、議長と副議長を選ぶ投票がおこなわれ、その後、総理大臣の指名選挙がおこなわれました。

森英介 衆院議長

「高市早苗君を本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」

高市総理は第105代内閣総理大臣に指名され、今夜、第2次高市内閣を発足させますが、全ての閣僚を再任する方針です。

特別国会では、高市総理が衆院選で公約として掲げた▼責任ある積極財政や、▼インテリジェンス機能の強化などが焦点となる見通しです。

また、政府・与党は飲食料品の消費税の2年間ゼロについても「国民会議」を設置し、給付付き税額控除と合わせ、超党派で議論したい考えです。

高市総理は今夜、記者会見を開き、今後の政権運営の方針について説明する予定です。

また、あすには副大臣と政務官の人事が、あさってには高市総理が国会で施政方針演説をおこなう予定で、衆院選で大勝し巨大与党となった高市政権が本格始動します。