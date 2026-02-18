18日、召集された特別国会で高市総理大臣が、105代内閣総理大臣に選出されました。

高市総理大臣は国会内で挨拶まわりを行っています。その後、総理官邸に戻り組閣に着手します。

衆議院 森議長「高市早苗くんを本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」

衆議院では圧倒的な票を獲得し指名を受けた高市総理。参議院では最初の投票で過半数に届かなかったものの、決選投票の末、指名を受けました。

この後、日本維新の会の吉村代表との与党党首会談に臨み、直ちに組閣に着手する運びです。ただ高市総理は例年よりも審議入りが大幅に遅れている来年度予算をできるだけ早く成立させたい考えで、閣僚は全員留任させる方針です。

また、18日、高市総理は「憲法改正や皇室典範改正にも挑戦する」と述べていて肝いりの政策をスピード感をもって進めていく考えです。

――力を背景に強引な国会運営にはならない？

衆議院の議席の3分の2以上を閉める中、国会運営が与党ペースで進むのは避けられません。野党側も十分な審議時間を確保するよう再三求めています。

ただ、自民党の鈴木幹事長は18日「野党の主張にも耳を傾けながら協力をいただく」と述べていて、できるだけ丁寧な対応を心がける方針です。

スピード感とのバランスをどこまで取れるのかが問われそうです。