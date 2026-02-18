◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)

フィギュアスケート女子シングルショートプログラムが行われ、2位スタートとなった坂本花織選手がインタビューに答えました。

坂本選手は冒頭のトリプルルッツを成功、さらにダブルアクセル、続くトリプルフリップ+トリプルトウループのコンビネーションも着氷する圧巻の演技を見せました。

この日の演技については「この大きな舞台でショートは自分の演技が90%くらいできたので、本当にそこは自分自身を褒めてあげたい」と振り返ります。

不安や恐怖はすごく感じていたと明かした坂本選手ですが、「男子の2人とかりくりゅう(三浦璃来選手・木原龍一選手)みたいに、最後まで諦めずにやればメダルがとれるってのをみんなが証明してくれたので、もうそこで最後諦めずにやるしかないって気持ちで今日のショートやりました」と語りました。

得点が出た瞬間には残念そうな表情を見せた坂本選手。フリーに向けては「今日のことはしっかり反省しつつ、あさってのフリーでもしっかり自分の演技ができるように最後の最後まで集中して頑張りたいなと思っています」と意気込みました。