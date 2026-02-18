　日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（1月）、小売物価指数（RPI）（1月）、生産者物価指数（PPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（1月）16:00
予想　-0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.4%（前年比)
予想　3.1%　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（1月）16:00
予想　-0.3%　前回　0.7%（前月比)
予想　3.7%　前回　4.2%（前年比)
予想　3.7%　前回　4.1%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（1月）16:00
予想　0.3%　前回　-0.2%（仕入・前月比)
予想　0.3%　前回　0.8%（仕入・前年比)
予想　0.1%　前回　0.0%（出荷・前月比)
予想　2.9%　前回　3.4%（出荷・前年比)