Ｊ１千葉は１８日、千葉市内でアウェー・水戸戦（２２日・Ｋｓスタ）に向けたトレーニングを公開した。快晴で春めいた陽気の中、選手は約２時間汗を流した。

開幕・浦和戦でＪ１の舞台では史上最年少“開幕スタメン”を果たした現役高校２年生のＭＦ・姫野誠は「自分ができることをしっかり準備して頑張りたい」と意気込んだ。

浦和戦は左サイドハーフで先発出場し、前節・川崎戦は後半２５分から途中出場で右サイドハーフを務めた。両利きのアタッカーは「どっちも使えたら両サイドできるということで、ちゃんと練習して両サイド両足使えるようにしました」と柔軟性に自信を示した。

チームはここまで２戦を終えて無得点。小林慶行監督から「もっとできる」と期待をかけられている１７歳は今季初勝利に向け「勝ち点３もゴールも時間の問題。自分たちができることを信じて頑張りたい」と息巻いた。また、個人面においては「ゴールとアシスト、チームの勝ちで表現したい」とアピールを誓った。

姫野は検見川高在学中の２年生。学校ではクラスメートから「結構いじられます」と明かし、バレンタインデーは「チョコもらってないです」と即答。この日、学校は休みだった。