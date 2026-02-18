ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアフリープログラムで世界王者の三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から巻き返し、金メダルに輝いた。「りくりゅう」を長年サポートしてきた所属先、木下グループの木下直哉代表が１人１０００万円、計２０００万円の特別ボーナスを検討していることが分かった。関係者によると、現地で歴史的瞬間を見届けた木下氏のポケットマネーの可能性が高い。２００９年から、当時は日の目を見なかったカップル競技を支援し、日本フィギュアの底上げに貢献してきた。

０９年からアイスダンスのキャシー・リード、クリス・リード組、ペアでは高橋成美さんらを所属選手に。木原龍一は２０１３年から同社名を背負う。原則２人で活動するため、シングルと比較しても練習環境の確保が難しいカップル競技。２０年には京都・宇治市にある通年リンクの命名権を取得し「木下アカデミー」を設立した。浜田美栄コーチをＧＭとし、１枠９０分で３万６０００円かかるリンクの貸し切りを、１日最大７枠分確保（２５万２０００円）。十分な練習時間を整えた。

木下グループの広報担当によれば、「強豪国ロシアなどのように、世界で戦うための環境を目指したのが、木下アカデミー。少数で全面を貸し切り、氷の上での時間を十分に取れる。バレエのレッスンも同じ館内で行うなど、少しずつ整ってきているように感じます」。

ミラノ五輪では、日本が２大会連続で団体銀メダルを獲得。男女シングルとともに、金メダルの「りくりゅう」もカップル競技強豪国の仲間入りを果たした。同社は永続的なサポートを誓い、「カップル競技を国内で強化できる体制を整えていきたいです。国内での指導者育成など、大きな枠組みの中でフィギュアスケートと関わりたいという思いは、木下の中にもあります。長い目線で続けていくことができるかどうか、我々に課せられた大きなミッションです」。日本フィギュアの発展を願う。