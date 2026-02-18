ガールズバンド・NEMOPHILA「今後演出は再度考え直す必要があります」メンバーがライブ中の「痴漢」被害訴える
ガールズバンド・NEMOPHILAが18日、公式インスタグラムを更新。15日に山梨・甲府で開催したライブで痴漢被害を訴えていたメンバーのmayuのコメントを発表した。
【写真】「それはチカンです」NEMOPHILA・mayuが訴えた投稿
同グループを巡っては、15日にmayuが自身のXで「今日はガッツリ右乳を触った奴いたからな？それはチカンです。犯罪です」などと投稿。同グループは17日、mayuから「痴漢行為があった」と報告を受けたとし、「所轄の警察署に相談の上、法的措置を執ることを検討しております」と伝えていた。
18日のグループの投稿では「2月15日 甲府でのライブについて」と題し、mayuのコメントを掲載した声明を発表。「少し勘違いや憶測で本来伝わって欲しかった事が伝わらなくなっているので改めて記させてもらいます」と書き出した。「まずは、SNSという公の場で特定の人物への忠告をしたので、純粋にライブを楽しみに来てくれた方や、無関係の方に不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。大前提に、私はステージダイブをした訳ではありません。それで言ったら過去にも1度被害にあっています。ですが、ステージダイブをしたのは自分だから仕方ないと思い、その時は声をあげませんでした」と当時を振り返った。
その上で「その過去があったので今回は工夫しようと思い、ギターソロ中の演出として、フロアにスペースを作ってもらいそこに降りて共に楽しめればというつもりでした。仙台公演の際、MCで私の言葉が足りずその演出が上手く表せずダイプする形になりましたが、ファンの方々に支えてもらう形となり、結果すごく楽しい空間にもなったし、 いい写真も撮ってもらっていたので、投稿やポストに起用しました」とつづった。
続けて「甲府でのライブでは公演2回目ということもあり、理解してくださってる方々もいたので、ステージを降り想定していた動きでパフォーマンスしました。ただ当たってしまったという感覚ではなかったので、しっかりと警告しなければいけないと判断しました。少なからず、自分たちのライブでは二度と起きて欲しくないので言葉を選ばず忠告として文章を出しました」とした。
最後に「今後演出は再度考え直す必要がありますし、セキュリティ等の強化も必須と思います。出来ることは常にベストを尽くしつつ、ライブを楽しんで貰えたらと思います mayu」と結んだ。
