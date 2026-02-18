À®Ç¯¸å¸«ÍøÍÑ¤Ç½¢¶ÈÀ©¸Â¤Ï°ã·û¡¡µì·ÙÈ÷¶ÈË¡·ç³Êµ¬Äê¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è
¡¡ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¡ÊºÛÈ½Ä¹¡¦º£ºê¹¬É§Ä¹´±¡Ë¤Ï18Æü¡¢À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙÍøÍÑ¼Ô¤Î½¢¶È¤òÀ©¸Â¤·¤¿µì·ÙÈ÷¶ÈË¡¤Î·ç³Êµ¬Äê¤Ï·ûË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸µ·ÙÈ÷°÷¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³È½·è¤Ç¡¢µ¬Äê¤ò°ã·û¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤ÎË¡Îá°ã·ûÈ½ÃÇ¤Ï14ÎãÌÜ¡£
¡¡ÃËÀÂ¦¤Ï¡Öµ¬Äê¤Ï¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤òÀ©Ìó¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢°ì¡¢Æó¿³È½·è¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ã·û¤È¤·¤¿¾å¤Ç¹ñ¤Ø¤ÎÇå½þ¤âÌ¿¤¸¤¿¡£¹ñÂ¦¤Ï¡Ö·ÙÈ÷°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀþ°ú¤¤¹¤ëµ¬Äê¤Ë¤Ï¹çÍýÀ¡¢É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ç¸òÄÌÀ°Íý¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯3·î¡¢ÊÝº´³«»Ï¤Î¿³È½¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¼Ò¤«¤é·ÀÌó½ªÎ»¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢Âà¿¦¤·¤¿¡£