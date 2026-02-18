将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指されている。対局場近くの広場では、今局のメニューブックに掲載された勝負めしやおやつが食べられる「勝負グルメ販売会」が実施。大盤解説会で聞き手を務める室田伊緒女流三段（36）が訪れ、スイーツなどに舌鼓を打った。

15店舗ほどが軒を連ね、活気に満ちた販売会だった。室田は「どれもおいしそう」と目を輝かせながら露店をながめ、満面の笑みで試食。「藤井くんは頼むと思ってたんだけどな〜」と言いながら食べたのは、市内のケーキ屋「agreable2」提供の「まり姫うさぎロール」。見た目もかわいらしく、新鮮なフルーツもぜいたくに使ったひと品をほおばった。ドリンクでは、地元のショウガ加工品専門店「紀州甘辛屋」の「しょうがココア」を味わった。

和歌山市によると、2年前に行われた竜王戦和歌山対局の時に初開催。「県外から来ていただいた将棋ファンの方に、和歌山の食を知ってもらえたらと思ったことがきっかけ。県内外からお越しになった多くの方に大好評だった」と振り返り、今回も実施する運びとなった。

近年勝負めしやスイーツは注目を集め、各地会場では地元の食材などを生かした逸品が勢ぞろいする。気になるメニューは実際に店舗に行ったり、取り寄せするなどが主流だったが、今回のようにイベントとして展開されるのは珍しい。室田も「こうやって勝負めしを楽しむのは初めてだし、新しい楽しみ方」と話し、解説会の合間のひとときを楽しんだ。