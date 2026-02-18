ブルズ河村勇輝の『NBA 2K2026』レーティングが上昇…チーム公式が“躍進”とポスト

2月17日、シカゴ・ブルズはクラブ公式Xにて、世界的人気を誇るNBA公認バスケットボールゲーム『NBA 2K26』において、チームに所属する河村勇輝のレーティングが上昇したことを伝えた。

この『NBA 2K』シリーズは毎年新作を発表する人気シリーズで、その注目度は高く、能力を数値化した最新のレーティングが発表されると、選手たちが一喜一憂するほどの影響を及ぼしている。Gリーグの試合はもちろん、NBAの舞台でも活躍と成長を見せる河村のレーティングは、今回の発表で「68」から4ポイントアップの「72」へと引き上げられた。これを受け、チームは公式Xで「Yuki getting a bump in NBA2K（勇輝はNBA2Kで躍進）」とコメントを添えてポストしている。

河村のレーティングはブルズ所属の18選手中15番目に位置しており、昨シーズンまでNBAオールスターのスラムダンクコンテストで3連覇を果たしたマック・マクラングより1ポイント上回っている。

シーズン後半戦でレーティングがさらに上昇するか、ゲームの世界の河村にも注目だ。

【動画】成長が止まらないブルズの河村勇輝