○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が討議に参加

０４：００ 米・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨

０６：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１８：００ ユーロ・経常収支

１９：００ ユーロ・建設支出

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・卸売在庫

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

※中国，香港，台湾，ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：フィスコ<3807>，浜ゴム<5101>

※海外企業決算発表：ウォルマートほか



出所：MINKABU PRESS