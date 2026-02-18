竹田ｉＰが３月３１日を基準日とする１株から２株への株式分割を発表 竹田ｉＰが３月３１日を基準日とする１株から２株への株式分割を発表

竹田ｉＰホールディングス<7875.T>がこの日の取引終了後に３月３１日を基準日として１株を２株へ株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家層の拡大と市場流動性の向上を図ることが目的という。



また株式分割に伴い、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を実質的に拡充すると発表した。同社では毎年３月末日時点で１００株以上を保有する株主に対して７月初旬にＱＵＯカード１０００円分を、１０００株以上保有の株主に対し１１月下旬にＱＵＯカード１０００円分と、新潟県魚沼産コシヒカリ新米５キログラムもしくは徳川美術館名品カレンダーを提供しているが、変更後は保有株数の要件を１００株もしくは１０００株以上から、１００株もしくは２０００株以上に変更する。



出所：MINKABU PRESS